يجري المدرب السابق لبوروسيا دورتموند طوماس توخل مفاوضات مع بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الخمسة الماضية لخلافة الايطالي كارلو انشيلوتي حسب ما ذكر تقرير اعلامي ألماني.

واستنادا الى صحيفة «دايلي بيلد» الالمانية، يتواجد توخل (44 عاما) حاليا في ميونيخ ويجري مباحثات لتدريب الفريق البافاري.

وكان توخل اقيل من تدريب دورتموند في نهاية الموسم الماضي، ولكن ليس لسوء النتائج اذ قاده الى لقب الكأس المحلية، بل بسبب خلافات في وجهات النظر مع مسؤولي النادي.

وذكرت تقارير اخرى ايضا مرشحا آخر لتدريب بايرن هو الشاب يوليان ناغلسمان (30 عاما) المرتبط بعقد مع هوفنهايم حتى 2021.

وأشار نجم بايرن ميونيخ الدولي السابق لوثر ماتيوس الى ان ناغلسمان هو الأقرب لتولي المهمة بقوله لتلفزيون سكاي «اعتقد بأن ناغلسمان يأتي في صدارة (لائحة المرشحين). انه مرشح هونيس».