أكد انطونيو كونتي مدرب تشلسي ان المهاجم الاسباني الفارو موراتا لن يستطيع المشاركة مع منتخب بلاده في المباراتين الاخيرتين من التصفيات المؤهلة الى نهائيات مونديال 2018 في روسيا.

واصيب موراتا في قدمه خلال المباراة التي خسرها تشلسي امام مان سيتي 0-1، وخرج من الملعب في الدقيقة 35.

وصرح كونتي بعد المباراة «بأنها مشكلة عضلية، لكن لا اعتقد أنها خطيرة. لقد اتى الي (خلال المباراة) وقال لي: اريد ان اتوقف لأني اخشى من اصابة خطرة»، واضاف «سيخضعه الاطباء للفحوص في الايام المقبلة، لكني اعتقد أنه لن يستطيع اللعب مع منتخب اسبانيا».

وعلق كونتي على هذا الامر بالقول «كان علينا ان نخاطر لأن موراتا لاعب مهم جدا بالنسبة الينا».