بات نجم كرة القدم الأميركية السابق أو. جاي. سيمبسون (70 عاما)، الذي برئ في محاكمة شهيرة من تهمة قتل زوجته السابقة وصديقتها، حرا أمس بعد إطلاق سراحه المشروط من السجن، بعدما أمضى تسعة أعوام خلف القضبان لإدانته بالسطو المسلح.

وغادر سيمبسون مركز لوفلوك التأهيلي في ولاية نيفادا غرب الولايات المتحدة، بحسب المتحدثة باسم السجن بروك كيست.

وأضافت كيست: «لا أعرف وجهته المقبلة».

وحكــم على أورنثال جيمس سيمبسون (70 عاما) الذي أصبح ممثلا في مرحلة لاحقة بالسجن عام 2008 لفترة تتراوح بين 9 و33 سنــة لإدانته بسطو مسلح عام 2007، علما انه برئ سابقا مــن تهمة قتـل زوجتـه السابقـة وصديقـها بعد محاكمة مثيرة للجدل.