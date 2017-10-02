يخشى مدرب مان يونايتد جوزيه مورينيو من أن تؤثر فترة التوقف الدولية على فريقه بعدما غادر معظم لاعبيه لأداء الواجب الوطني مع منتخبات بلادهم.

وقال مورينيو، إن فترة التوقف الدولية قد تؤثر على إيقاع الفريق كما ان امكانية حدوث اصابات للاعبين مع منتخبات بلادهم تزيد من قلق المدرب البرتغالي.

وأبلغ مورينيو وسائل اعلام بريطانية «لا أرحب بفترة التوقف الدولية. إنها سيئة».

وكان يونايتد تعادل 2-2 مع مضيفه ستوك سيتي بعد آخر فترة توقف في اغسطس.

وقال المدرب البرتغالي «جاءت فترة التوقف الاولى وبعد يومين من عودة اللاعبين كان يتعين علينا خوض مباراة اخرى. ليس وضعا جيدا لنا لكن الشكوى لن تفيد. يتعين أن ننتظرهم الآن وأن نأمل الا تحدث الكثير من المشاكل».