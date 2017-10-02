أحرز سائق فريق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن امس لقب جائزة ماليزيا الكبرى، المرحلة الخامسة عشرة من بطولة العالم للفورمولا 1، محققا فوزه الأول في 2017 والثاني في سباقات الفئة الأولى.

وتفوق فيرشتابن الذي احتفل السبت بعيد ميلاده العشرين، على سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون متصدر ترتيب بطولة العالم والذي انطلق من المركز الأول، بينما حل مطارد هاميلتون في صدارة الترتيب العام، سائق فيراري الالماني سيباستيان فيتل، في المركز الرابع، علما انه كان قد انطلق من المركز العشرين (الأخير).

وحل ثالثا زميل فيرشتابن في ريد بول الاسترالي دانيال ريكياردو.

وتمكن فيرشتابن الذي حل ثالثا في التجارب الرسمية السبت، الا انه بدأ السباق عمليا من المركز الثاني بعد انسحاب سائق فيراري الفنلندي كيمي رايكونن قبيل الانطلاق، من تجاوز هاميلتون في اللفة الرابعة.

وهو الفوز الثاني لفيرشتابن في مسيرته بعد جائزة اسبانيا الكبرى 2016، علما ان جائزة ماليزيا الكبرى هي ثاني سباق فقط هذه السنة يخرج من سطوة سائقي فريقي مرسيدس وفيراري. وكان السباق الآخر من نصيب ريكياردو (جائزة أذربيجان الكبرى).

وتمكن هاميلتون، بطل العالم ثلاث مرات آخرها 2015، من توسيع الفارق مع فيتل، بطل العالم بين 2010 و2013، في صدارة ترتيب بطولة العالم الى 34 نقطة قبل خمس مراحل من نهاية البطولة.

وعانى فريق فيراري في سباق ماليزيا، اذ اضطر رايكونن الى الانسحاب قبل انطلاق السباق، بينما أنهاه فيتل مع ثلاثة إطارات بعدما اصطدم به سائق وليامس الكندي لانس سترول بعد خط النهاية.