بالرغم من أن هداف مان سيتي سيرجيو أغويرو (29 عاما) يعتبر من أفضل المهاجمين فيد العالم إلا أن الأرقام تثبت أن في غيابه يحقق فريقه احصائيات أفضل.

فالإحصائيات والأرقام في آخر موسمين تشير إلى أن الفريق السماوي يمتلك نتائج وعدد أهداف أفضل خلال المباريات التي غاب عنها أغويرو.

ففي الموسم الأخير للمدرب بليغريني لعب أغويرو في كل المسابقات 41 مباراة مع مان سيتي فاز فيها الفريق بـ 21 مباراة أي نسبة فوز لم تتخط الـ 52.5%، أما في غيابه فلعب السيتي 12 مباراة فاز في 7 لقاءات بنسبة انتصار بلغت 58.3%، كما ان السيتي لم يخسر سوى مباراتين فقط في ظل غياب الأرجنتيني.

الموسم الماضي الذي شهد قدوم بيب غوارديولا عرف أيضا نسبا رقمية أفضل للسيتي في ظل عدم تواجد الأرجنتيني خلال مباريات البريمييرليغ، فمعه نسبة الفوز وصلت إلى 54.8% أما من دونه فكانت نسبة الانتصار 84.4%، حيث لعب غوارديولا من دونه 7 مباريات فاز في 6 وخسر لقاء وحيدا برباعية ضد ليستر سيتي.

وما يؤكد عدم صحة الاعتقاد ان هناك عقما تهديفيا قد يصيب الفريق، فمن دون أغويرو في الموسم الماضي بلغت نسبة تسجيل السيتي للأهداف ما يقارب 3 أضعافها، فخلال 7 مباريات بالبريمييرليغ سجل المان سيتي 20 هدفا بواقع نسبة تصل إلى 3 أهداف في المباراة الواحدة.