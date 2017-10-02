رحيل أنشيلوتي لا يشفع لـ «البافاري» في الدوري الألماني

أسقط روما مضيفه ميلان في معقله بالفوز عليه 2-0 في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

على ملعب «سان سيرو»، حقق الذئاب فوزه الرابع على التوالي والخامس في ست مباريات وجاء على حساب مضيفه ميلان ليزيد بذلك الضغط على مدرب الأخير لاعبه السابق مونتيلا.

وكثر الحديث في الساعات الأخيرة عن امكانية عودة كارلو انشيلوتي الى تدريب ميلان بعدما تخلى بايرن ميونيخ الألماني عن خدماته، لاسيما بعد الخسارة التي مني بها الفريق اللومباردي أمام سمبدوريا (0-2) في المرحلة السابقة، وستتعزز هذه الفرضية بعد هزيمته أمام روما الذي رفع رصيده الى 15 نقطة في المركز الخامس مع مباراة مؤجلة في جعبته.

وفي المقابل، تجمد رصيد منافسه الذي انفق الكثير من الأموال هذا الصيف رغبة من الإدارة الصينية الجديدة في إعادته لمكانته السابقة، عند 12 نقطة في المركز السادس.

ويدين فريق العاصمة بفوزه الى البوسني ادين دزيكو الذي سجل هدفه السادس حتى الآن بتسديدة من خارج المنطقة (72)، واليساندرو فلورنزي الذي وضع حدا لصيام عن التهديف دام لـ546 يوما.

واصل نابولي انطلاقته القوية وعزز صدارته بفوز سابع تواليا حققه على حساب ضيفه كالياري 3-0 في المرحلة السابعة من الدوري الايطالي.

وتابع انتر ميلان صحوته بفوز ثمين على حساب مضيفه بينيفنتو 2-1.

ويدين فريق «الافاعي» بفوزه الى لاعب وسطه الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي سجل الهدفين في الدقيقة 19 بضربة رأسية من مسافة قريبة والدقيقة 22 من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة.

وسجل ماركو داليساندرو هدف الشرف لاصحاب الارض الذين لم يكسبوا ولو نقطة حتى الآن.

وحقق رجال المدرب لوتشيانو سباليتي الفوز السادس هذا الموسم فرفعوا رصيدهم الى 19 نقطة وابقوا على فارق النقطتين خلف نابولي.وحذا لاتسيو حذو انتر ميلان واكد صحوته واكرم وفادة ضيفه ساسوولو 6-1.

وكان ساسوولو البادئ بالتسجيل عبر دومينيكو بيراردي في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، لكن اصحاب الارض ردوا بنصف دزينة من الاهداف تناوب على تسجيلها الاسباني لويس البرتو (46 و57) والهولندي ستيفان دي فري (56) وماركو بارولو (64 و69) وتشيرو ايموبيلي (81 من ركلة جزاء).

وعزز لاتسيو موقعه في المركز الرابع برصيد 16 نقطة مقابل 4 نقاط لساسوولو السابع عشر.

ألمانيا

استمرت نتائج بايرن المخيبة للآمال رغم رحيل المدرب الايطالي انشيلوتي، حيث سقط في فخ التعادل 2-2 امام مضيفه هرتا برلين في المرحلة السابعة من الدوري الالماني.