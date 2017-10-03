حقق أسطورة برشلونة ليونيل ميسي بدايته الأفضل في تاريخ مشاركاته مع ناديه الإسباني.

فبعد الفوز على لاس بالماس اول من امس وتسجيله هدفين نجح البرغوث الأرجنتيني في تقديم البداية الأفضل في تاريخه مع العملاق الكتالوني حيث تمكن الآن من تسجيل 11 هدفا في 7 مباريات ببطولة الدوري.

كانت البداية الأفضل له 2011-2012 والتي سجل بها 10 أهداف في 7 مباريات.

وعلى جانب آخر، نجح ميسي في الوصول للهدف رقم 45 خلال عام 2017 ليتفوق على كل النجوم حول العالم وعن أقرب منافسيه بفارق 14 هدفا في جميع البطولات.

من جانبه، وعلى العكس من غريمه التقليدي ليونيل ميسي، يواجه نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو «نحس» في بدايته، وتعتبر البداية الأسوأ له منذ احترافه كرة القدم.

وبالرغم من أن النادي الملكي حقق أول انتصار له على ملعب «سانتياغو برنابيو» خلال الموسم الجاري، فإن رونالدو سجل أسوأ بداية في مسيرته بعدما صام عن التسجيل في 3 مباريات متتالية شارك فيهم في انطلاق البطولة بعد غيابه عن 4 لقاءات بسبب الإيقاف.

وسدد رونالدو في المباراة 22 كرة من بينها 4 على المرمى دون تسجيل أي هدف كأكثر لاعب في الدوري الإسباني.

ورغم عقم رونالدو التهديفي، إلا أنه صنع الهدف الأول لإيسكو والذي يعد رقم 200 له في مسيرته الكروية.

كما عادل الدون رقم راؤول غوانزليس كأفضل صانع للأهداف لريال مدريد خلال آخر 25 عاما برصيد 83 هدفا.

أما مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان فقد حقق الفوز رقم 50 له في الليغا مع الملكي بنسبة تفوق بلغت 76.9%.

وبالنسبة لإيسكو فإنه أصبح أكثر لاعب خط وسط يسجل أهدافا في جميع البطولات خلال عام 2017.