أهدر يوفنتوس أول نقطتين، في حملته للدفاع عن لقبه في مسيرته ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما سقط في فخ التعادل 2-2 أمام مضيفه أتالانتا في المرحلة السابعة للمسابقة اول من امس.

وارتفع رصيد يوفنتوس، الفائز باللقب في المواسم الستة الأخيرة، إلى 19 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف نابولي، الذي انفرد بالصدارة للمرة الأولى في البطولة هذا الموسم.

في المقابل، رفع أتالانتا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الحادي عشر، علما أن هذا هو التعادل الثالث الذي يحققه الفريق في المسابقة في الموسم الحالي.

وعجز يوفنتوس عن الحفاظ على تقدمه بهدفين نظيفين حملا توقيع فيديريكو بيرنارديسكي وغونزالو هيغواين في الدقيقتين 21 و24، بعدما أحرز أتالانتا هدفين عن طريق ماتيا كالدارا وبريان كريستانتي في الدقيقتين 31 و67.

وأضاع يوفنتوس فرصة حصد النقاط الثلاث في الوقت القاتل، بعدما أضاع نجمه باولو ديبالا ركلة جزاء في الدقيقة 84، علما أن هذه هي المرة الأولى التي يهدر فيها اللاعب الأرجنتيني ركلة جزاء خلال مسيرته في المسابقة.

يذكر ان اندية نابولي ويوفنتوس وانتر ميلان وحدها لم تتعرض لاي خسارة حتى الآن في «سيري آ» هذا الموسم.

فرنسا

عاد مرسيليا من بعيد وحول تخلفه امام مضيفه نيس بهدفين الى فوز 4-2 في المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي.

على ملعب «اليانز ريفييرا»، وجد المهاجم الايطالي ماريو بالوتيللي طريقه الى الشباك للمرة الخامسة في خمس مباريات له مع نيس هذا الموسم، لكن فريقه سقط على أرضه امام مرسيليا 2-4.

وبدا نيس في طريقه لحسم اللقاء لمصلحته وتحقيق فوزه الرابع هذا الموسم بعدما تقدم باكرا بهدفي بالوتيللي (4) والعاجي جان سيري (16)، لكن فريق المدرب رودي غارسيا عاد الى اللقاء وانهى الشوط الاول متقدما 3-2 بفضل ثنائية للأرجنتيني لوكاس اوكامبوس (26 و44) وهدية من لاعب وسط نيس بيار-ليس ميلو (41 خطأ في مرمى فريقه).

وفي الشوط الثاني عزز النادي المتوسطي تقدمه بهدف للويز غوستافو في الدقيقة 47.

وسمح هذا الفوز الثالث على التوالي لمرسيليا والخامس هذا الموسم، بأن يرفع النادي المتوسطي رصيده الى 14 نقطة في المركز الثالث بفارق الاهداف امام نانت و6 نقاط خلف باريس سان جرمان المتصدر، فيما تجمد رصيد نيس عند 10 نقاط في المركز العاشر.