يواجه الفرنسي فرانك ريبيري لاعب وسط بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم الخمسة الماضية احتمال الغياب لمدة ثلاثة أشهر بسبب تعرضه الى تمزق في أحد أربطة الركبة، حسب ما ذكرت شبكة سكاي.

وخرج ريبيري في الدقيقة 62 من المباراة التي تعادل فيها بايرن مع هرتا برلين 2-2 بسبب إصابة قوية تعرض لها دون احتكاك بأحد.

وكان بايرن يخوض المباراة بإشراف لاعبه السابق الفرنسي ويلي سانيول بعد إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عقب الخسارة القاسية أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0-3 الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وأشار تقرير لسكاي الى ان ريبيري (34 عاما) تعرض الى تمزق في احد أربطة ركبته اليسرى وانه سيبتعد لفترة تتراوح بين شهرين وثلاثة اشهر، لكنها اكدت انه لن يخضع الى عملية جراحية. وتشكل الإصابة ضربة للاعب الفرنسي، خاصة أن عقده مع النادي ينتهي في آخر الموسم.

ويفتقد بايرن قائده الحارس مانويل نوير ايضا حتى يناير بسبب كسر في القدم.

وذكرت تقارير صحافية أن توماس توخل مدرب دورتموند السابق ويوليان ناغلسمان مدرب هوفنهايم هما المرشحان الأبرز لخلافة أنشيلوتي.