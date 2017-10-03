أكد مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري أن فريقه كان يخشى فقدان نقطة التعادل أمام أتالانتا، مشيرا إلى أن تقنية حكم الفيديو يجب أن تستخدم في الأمور الموضوعية، وليس في كل الأوقات.

وشهدت المباراة تدخلا من تقنية الفيديو، حيث تم عدم احتساب هدف ماندزوكيتش، كما تم الاعتماد عليها في احتساب ركلة جزاء أهدرها باولو ديبالا.

وأكد بقوله «إذا تم استخدام تقنية حكم الفيديو في كل المواقف، ووصلنا لشهر مارس، حيث تكون كل نقطة حاسمة، ستستمر المباراة لثلاث أو أربع ساعات».

وزاد بقوله «في رأيي يجب أن تستخدم هذه التقنية في المواقف المهمة في الأمور التي تتعلق بكرة داخل منطقة الجزاء أو خارجها».

واختتم: «الحكم يمكن أن يعطي عقوبة أو لا، هذا هو قراره.

خلاف ذلك عندما نصل إلى الألعاب أكثر تعقيدا، ستصبح مثل كرة القدم الأميركية حيث هناك توقف مستمر ونجلس هناك لتناول المكسرات حتى تنتهي المباراة في منتصف الليل ويحدث ذلك في كرة السلة أيضا».