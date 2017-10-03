أعلنت الاسبانية غاربيني موغوروتسا المصنفة اولى امس انسحابها من الدور الاول لدورة بكين الدولية للتنس، البالغ مجموع جوائزها نحو 7 ملايين دولار، بسبب المرض.

وخسرت موغوروتسا (23 عاما)، بطلة ويمبلدون الانجليزية، المجموعة الاولى أمام التشيكية باربورا ستريكوفا 1-6، ثم تأخرت 0-2 في الثانية قبل أن تعلن قرار انسحابها.

من جهة أخرى، واصلت موغوروتسا تصدرها للتصنيف العالمي للاعبات المحترفات التنس أمس.

ترتيب العشرة الأُول:

1- الاسبانية غاربيني موغوروتسا 6245 نقطة.

2- الرومانية سيمونا هاليب 5645 نقطة.

3- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5640 نقطة.

4- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5605 نقاط.

5- الأميركية فينوس وليامس 4652 نقطة.

6- الدنماركية كارولين فوزنياكي 4640 نقطة.

7- البريطانية جوهانا كونتا 4435 نقطة.

8- اللاتفية يلينا اوستابنكو 4130 نقطة.

9- الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 4115 نقطة.

10- السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا 3330 نقطة.

نادال على القمة

ولدى الرجال، لم يطرأ أي تعديل على المراكز العشرة الأولى في التصنيف الذي يتصدره الاسباني رافايل نادال أمام السويسري روجيه فيدرر والبريطاني اندي موراي.

ترتيب العشرة الأوائل:

1- الاسباني رافايل نادال 9465 نقطة.

2- السويسري روجيه فيدرر 7505 نقاط.

3- البريطاني أندي موراي 6790 نقطة.

4- الألماني ألكسندر زفيريف 4310 نقاط.

5- الكرواتي مارين سيليتش 4155 نقطة.

6- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 4125 نقطة.

7- النمساوي دومينيك تييم 3925 نقطة.

8- البلغاري غريغور ديميتروف 3575 نقطة.

9- السويسري ستانيسلاس فافرينكا 3540 نقطة.

10- الاسباني بابلو كارينيو بوستا 2855 نقطة.