أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن على ناديه ومساهميه اتخاذ قرار بشأن بطولة الدوري التي سيلعب فيها الفريق الأول لكرة القدم في حال تقرر استقلال إقليم كتالونيا عن الدولة الأسبانية بشكل رسمي.

وقال بارتوميو: "سنتعامل مع هذا الموضوع بهدوء في حينه، سنمثل جميع شركاء نادينا".

وأعلن نادي برشلونة خلال مؤتمر صحافي في كامب نو أمس الاثنين، أنه سينضم إلى الاضراب العام الذي تمت الدعوة اليه في كتالونيا اليوم الثلاثاء.

وقال جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة "ما رأيناه في البلاد أمس غير مقبول، نحن أبناء كتالونيا لدينا الحق في أن يتم الاستماع لنا، سننضم غدا إلى الإضراب".

كما أكد نادي اسبانيول وجيرونا التابعان لإقليم كاتالونيا والمنافسان في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أنهما سينضمان إلى الإضراب الذي

يقام على مدار يوم واحد.

وأوضح بارتوميو لدى سؤاله عن أسباب خوض برشلونة لمباراته أمام لاس بالماس دون حضور الجماهير "كان يوما صعبا على الجميع في كتالونيا".

وأضاف "لم نستطع تأجيل المباراة لذا قررنا خوضها بدون جمهور".

وتابع "لقد اتخذنا القرار لأنها الطريقة التي نظهر بها للعالم ما يحدث".