شهدت المواجهة التي جمعت فريق “موسكرون بروفيلز” وضيفه “ميتشلن”، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري البلجيكي الممتاز لكرة القدم، تألق حارس الضيوف، الذي أنقذ فريقه من الهزيمة.



وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، احتسب حكم المباراة ضربة ركنية لفريق ميتشلن، ليقرر الحارس كولين كوسيمانس، ترك مرماه والصعود لمساندة زملائه في الهجوم.



وتوصل كوسيمانس بالكرة قرب منطقة جزاء “موسكرون بروفيلز”، إلا أنه فقد الكرة سريعا بعد تدخل أحد لاعبي الخصم، قبل أن يعيدها إليه أحد زملائه، ويمررها صوب منطقة جزاء أصحاب الأرض، ليضعها المهاجم إلياس كوبو في الشباك، معدلا النتيجة لميتشلن (2-2)، في الدقيقة (92) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



وارتفع رصيد ميتشلن بهذا التعادل إلى ثماني نقاط في المركز الـ13، في سلم ترتيب الدوري البلجيكي الممتاز، بينما ارتقى موسكرون بروفيلز إلى المركز الثالث برصيد 17 نقطة.