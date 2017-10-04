أعرب مدرب أتلتيكو مدريد الأرجنتيني دييغو سيميوني، عن أمله في أن يقدم منتخب بلاده مستوى جيدا في المباراتين المتبقيتين من التصفيات المونديالية وأن يتأهل إلى كأس العالم 2018.

وصرح سيميوني في مقابلة مع شبكة «كادينا سير» الإسبانية الليلة قبل الماضية بخصوص مباراتي الأرجنتين القادمتين أمام بيرو والإكوادور «آمل أن يقدم التانغو أداء جيدا».

وعن إمكانية أن يقود منتخب بلاده مستقبلا أشار إلى أنه يحبذ حاليا العمل مع الأندية «أعشق كرة القدم التي تعتمد على العمل اليومي، المنتخبات سيكون لها توقيت آخر، لا أرى نفسي أعد لمباراة من المنزل ستقام بعد 4 أشهر».

وامتدح «التشولو» مواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة والذي قال عنه إنه «يفعل كل شيء بشكل جيد» وأكد أنه لا يفاجأ بما يقوم به داخل الملاعب. كما تجنب المدرب الدخول في مقارنات بين ميسي ومارادونا، وقال «كلاهما ينتميان لجيلين مختلفين».