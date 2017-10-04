قال الطبيب فريدي فو الذي أجرى جراحة لركبة زلاتان إبراهيموفيتش في مايو الماضي، إن اللاعب السويدي يجب ألا يتعجل العودة لتشكيلة مان يونايتد.

ولم يلعب السلطان منذ تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة يونايتد في إياب دور الثمانية بالدوري الأوروبي أمام أندرلخت في ملعب أولد ترافورد.

وقال فو لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»: «زلاتان قوي جدا لكن كرة القدم لاتزال رياضة قتالية، أنا كطبيب بكل تأكيد أريد عودته بأبطأ شكل ممكن، وعندما يكون جاهزا تماما للعب».

وأضاف «هناك الكثير من اللاعبين الذين عادوا قبل الوقت المحدد وتعرضوا لنتائج سيئة». وأردف «ليس لدي أي قلق بشأن إصابته إذ انها تحتاج دائما إلى الوقت حتى تتعافى».

وتابع «في الواقع لقد بدأ الدوري الإنجليزي الممتاز لتوه وأنا متأكد أن «المان» لن يحتاج اللاعب بشكل مستعجل لأي مباراة حاسمة في الدوري أو المسابقات الأوروبية».

ويخطط جوزيه مورينيو مدرب يونايتد للإبقاء على المهاجم البالغ عمره 35 عاما خارج الفريق حتى يناير رغم أنه ضمه لتشكيلة الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والذي يقام بين سبتمبر وديسمبر.