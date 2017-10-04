أكد رئيس نادي برشلونة الاسباني جوسيب ماريا بارتوميو أن على ناديه ومساهميه اتخاذ قرار بشأن بطولة الدوري التي سيلعب فيها الفريق الأول لكرة القدم في حال تقرر استقلال إقليم كتالونيا عن الدولة الاسبانية بشكل رسمي. وقال بارتوميو: «سنتعامل مع هذا الموضوع بهدوء في حينه، سنمثل جميع شركاء نادينا».

وأعلن نادي برشلونة خلال مؤتمر صحافي في كامب نو اول من امس أنه سينضم إلى الاضراب العام الذي تمت الدعوة اليه في كتالونيا امس.

وقال جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة «ما رأيناه في البلاد غير مقبول، نحن أبناء كتالونيا لدينا الحق في أن يتم الاستماع لنا، سننضم غدا إلى الإضراب».

كما أكد ناديا اسبانيول وجيرونا التابعان لإقليم كاتالونيا والمنافسان في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أنهما سينضمان إلى الإضراب الذي يقام على ليوم واحد. وأوضح بارتوميو لدى سؤاله عن أسباب خوض برشلونة لمباراته أمام لاس بالماس دون حضور الجماهير «كان يوما صعبا على الجميع في كتالونيا».

وأضاف «لم نستطع تأجيل المباراة لذا قررنا خوضها بدون جمهور». وتابع «لقد اتخذنا القرار لأنها الطريقة التي نظهر بها للعالم ما يحدث».