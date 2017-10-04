صعدت النجمة الروسية ماريا شارابوفا إلى الدور الثالث ببطولة الصين (بكين) المفتوحة للتنس بعدما حققت انتصارا صعبا وتغلبت على مواطنتها إيكاترينا ماكاروفا 6-4 و4-6 و6-1 أمس في الدور الثاني للبطولة.

وحسمت شارابوفا انتصارها خلال ثلاث مجموعات للمباراة الثانية على التوالي لتنتزع بطاقة التأهل وتصطدم باختبار صعب في الدور الثالث أمام النجمة الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية للبطولة المقامة في بكين.

وتجدر الإشارة إلى أن شارابوفا، التي تقترب حاليا فقط من المراكز الـ 100 الأولى بالتصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، حيث قضت عقوبة الإيقاف 15 شهرا في قضية منشطات، لم تخسر من قبل أمام هاليب وإنما تغلبت عليها في جميع المباريات السبع التي جمعت بينهما من قبل. وستكون مواجهة اللاعبتين في الدور الثالث بمنزلة فرصة أمام هاليب للثأر لهزيمتها الأخيرة أمام شارابوفا، وذلك في الدور الأول من بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز)، قبل شهر واحد. وتأهلت هاليب إلى الدور الثالث دون عناء كبير حيث انسحبت السلوفاكية مجدالينا ريباريكوف من المباراة أمامها، عندما كانت هاليب متقدمة 6-1 و2-1، بسبب معاناتها من وعكة صحية.

من جهتها، ودعت الالمانية انجيليك كيربر من الدور الثاني لدورة بكين الدولية للتنس. حيث واصلت الالمانية خيباتها بخسارتها أمام الفرنسية أليزيه كورنيه 4-6 و4-6.

وتلتقي كورنيه في ثمن النهائي مع مواطنتها كارولين غارسيا أو البلجيكية ايليز ميرتنز التي أطاحت بالسلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا الثامنة من الدور الاول بالفوز عليها 7-6 (7-4) و6-1.

راونيتش يواصل تقدمه في «طوكيو»

بلغ الكندي ميلوش راونيتش المصنف ثالثا الدور الثاني لدورة طوكيو الدولية البالغ مجموع جوائزها 1.7 مليون دولار، فيما خرج الأميركي سام كويري السادس مبكرا.

في الدور الأول فاز راونيتش على الصربي فيكتور ترويسكي 6-3 و6-4، وخسر كويري أمام الفرنسي ريشار غاسكيه 4-6 و6-7 (2-7).

وفي الدور الثاني، يلعب راونيتش مع الياباني يويتشي سوغيتا الفائز على الفرنسي بونوا بير 6-4 ثم بالانسحاب، وغاسكيه مع التايواني ين-هسون لو او الياباني دانيال تارو المشارك ببطاقة دعوة.