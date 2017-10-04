انقضت الجولة السابعة من الليغا والتي حافظ فيها برشلونة على الصدارة محققا العلامة الكاملة بفوزه على لاس بالماس بثلاثية نظيفة، كما حقق فيها ريال مدريد أول انتصاراته على ملعبه أمام إسبانيول بثنائية نظيفة، وشهدت المرحلة بعض الارقام المثيرة.

1- البارسا على بعد انتصارين من أفضل انطلاقة في تاريخه

بعد تحقيقه لسبعة انتصارات في الدوري هذا الموسم، يصل البلوغرانا الى 14 انتصارا متتاليا، ويبقى على بعد فوزين فقط عن أفضل سلسلة انتصارات حققها الفريق الكاتالوني، وهو الرقم الذي قد يعادله حال تخطي أتلتيكو مدريد وملقة.

2- بيكيه وماسكيرانو يواصلان حصد الأرقام التاريخية

بعد الفوز الذي تحقق على كامب نو بثلاثية على حساب لاس بالماس، يرتفع عدد الانتصارات التي حققها المدافع الدولي جيرارد بيكيه في الليغا مع البارسا إلى 150 فوزا، من أصل 273 مباراة، مسجلا 24 هدفا، أما بالنسبة للأرجنتيني خافيير ماسكيرانو فقد خاض مباراته رقم 200 في الدوري الإسباني محققا الفوز في 151 مباراة.

3- إشبيلية لا يهزم على أرضه:

واصل إشبيلية أرقامه الرائعة على ملعبه سانشيز بيزخوان، بعد انتصاره الأخير بثنائية نظيفة على حساب ملقة لتكون هذه المباراة رقم 17 له دون هزيمة وسط جماهيره في المسابقة، حيث تعود آخر هزيمة له إلى 4 نوفمبر 2016 عندما سقط أمام برشلونة بهدفين لهدف، سجلهما وقتها الأرجنتيني ليونيل ميسي وسواريز.

4- المرينغي يسجل انتصاره المئوي أمام إسبانيول

حقق ريال مدريد الانتصار رقم 100 له أمام إسبانيول وذلك من أصل 167 مواجهة بينهما في الليغا.

بينما حقق الفريق الأبيض والأزرق، الذي لم يفز في آخر 20 مواجهة أمام الملكي الفوز في 34 منها.

5- سيميوني ومباراته الـ 500 مع أتلتيكو

خاض الأرجنتيني دييغو سيميوني اللاعب السابق لأتلتيكو والذي يتولى تدريبه الآن إجمالي 500 مباراة مع الروخيبلانكوس في المكانين.

وشارك سيميوني كلاعب في إجمالي 172 مباراة، سجل خلالها 30 هدفا على فترتين (1994-1997) و(2003-2005)، وخاض كمدرب 328 مباراة منذ توليه زمام الأمور في 2011.

6- تعادل سوسييداد وبيتيس الأضخم منذ 9 أعوام

يعد التعادل الذي تحقق بين ريال سوسييداد وبيتيس على ملعب أنويتا (4-4)، هو الأضخم من حيث عدد الأهداف في البطولة منذ تسعة أعوام.

وتعود آخر نتيجة بهذا الحجم إلى 26 من أكتوبر 2008 عندما تعادل فريقا فياريال وأتلتيكو بنفس العدد من الأهداف.

كما تعد النتيجة هي الأضخم منذ 26 أبريل 2017 عندما فاز ريال مدريد على ديبورتيفو 6-2 وبرشلونة على أوساسونا 7-1.

7- خيتافي يتذوق مرارة الهزيمة رقم 200

سقط خيتافي بهدفين لهدف على ملعب ريازور أمام ديبورتيفو لاكورونيا، ليتذوق مرارة الهزيمة رقم 200 له بدوري الدرجة الأولى من أصل 463 مباراة له، حقق خلالها أيضا الفوز في 149 مناسبة والتعادل في 114 مباراة.

8- ميتشل يعادل أسوأ أرقام له

عادل «ميتشل»، مدرب ملقة أسوأ معدل له في عدد المباريات من دون انتصار بالليغا، بإجمالي تسع مباريات متتالية، وذلك بحسب الاحصائيات الرسمية الصادرة عن الرابطة بعد السقوط بثنائية نظيفة أمام إشبيلية.