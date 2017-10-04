استدعى مدرب المنتخب الانجليزي لكرة القدم غاريث ساوثغيت لاعب وسط توتنهام هاري وينكز ليحل محل فابيان ديلف، لاعب وسط مان سيتي، لمباراتي سلوفينيا غدا الخميس وليتوانيا الاحد المقبل ضمن التصفيات الاوروبية المؤهلة الى مونديال 2018 في روسيا.

والتحق ديلف وكذلك فيل جونز، قلب دفاع مان يونايتد، بفريقيهما دون ان يحدد الاتحاد الانجليزي للعبة طبيعة اصابتهما.

وسيغيب عن تشكيلة الاسود الثلاثة في المباراة ضد سلوفينيا لاعب وسط توتنهام ديلي ألي الموقوف، اضافة الى داني ويلبيك (ارسنال) وطوم هيتون (بيرنلي) وجيمي فاردي (ليستر سيتي) وشالوباه (واتفورد) بسبب الاصابة.

وهي المرة الاولى التي يستدعى فيها وينكز، لاعب منتخب شباب انجلترا دون 21 عاما، الى المنتخب الاول.

ويتصدر الانجليز المجموعة السادسة برصيد 20 نقطة، ويريدون نقطتين فقط لبلوغ النهائيات كونها تبتعد بفارق خمس نقاط عن سلوفاكيا وست نقاط عن سلوفينيا واسكتلندا.

وفي معسكر الآزوري، اعلن نادي تورينو الايطالي ان مهاجمه الدولي اندريا بيلوتي سيغيب عن الملاعب اربعة اسابيع بسبب اصابة في اربطة الركبة، وانضم الى الغائبين عن المباراتين الاخيرتين من التصفيات المؤهلة الى مونديال 2018 في روسيا.

وسيغيب بيلوتي (23 عاما) عن المباراتين ضد مقدونيا الجمعة، والبانيا الاثنين المقبل ضمن منافسات المجموعة السابعة حيث تحتل ايطاليا المركز الثاني برصيد 19 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف اسبانيا.

واذا استمرت الحال على ما هي عليه حتى نهاية التصفيات وهو الامر المرجح، فستخطف اسبانيا بطاقة التأهل المباشر، فيما ستخوض ايطاليا الملحق الاوروبي منتصف نوفمبر وقد لا يستطيع بيلوتي المشاركة فيه ايضا.

ويعد بيلوتي، صاحب بداية مثالية مع تورينو هذا الموسم حيث سجل ثمانية اهداف، احد اعمدة المنتخب الايطالي الذي دافع عن الوانه حتى الان في 11 مباراة سجل خلالها اربعة اهداف.

ويعاني مدرب ايطاليا جانبييرو فينتورا من الغيابات حيث انضم بيلوتي الى ماركو فيراتي ولورنتسو بيليغريني ودانييلي دي روسي.