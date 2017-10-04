قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بحوار مع نجم الكرة الإنجليزي ريو فيردناند وتحدثا حول فترة اللاعب مع نادي مان يونايتد وبعض الذكريات حول ذلك.

قال الدون البرتغالي: «لا يمكنني نسيان الشياطين الحمر، لقد تعلمت هناك الكثير وأصبحت لاعبا أفضل، تنافست مع أفضل اللاعبين في العالم، الموهبة والعمل الجاد يساعدان اللاعب على التفوق وأعتقد أنني أسير على ذلك الطريق».

وأضاف: «عندما وصلت هنا مدريد كانت الأجواء أكثر من رائعة، كنت أظن أنه يوم مباراة من الجماهير المتواجدة، ولكن كان كل هذا من أجلي، كان يوما لا يصدق وأنا فخور به كثيرا».

وتابع: «الجماهير هنا في إسبانيا تحب كرة القدم، وأنا جئت من أجل تقديم كل ما لدي وإسعاد الجماهير، كنت أريد أن أظهر أنني لاعب مختلف وذلك ما فعلت».

وفي الأخير قال: «قدمت موسما أولا رائعا مع الفريق وتحسن المستوى في الموسم الثاني، الفوز بالكرة الذهبية بعد سنوات سيكون صعبا بالتأكيد، ربما أصبح ملاكما مثلك».

وتابع: «الشيء الأكثر أهمية هو حصد الألقاب، ونحن نعمل 10 أو 11 شهرا، وإذا لم نفز بأي شيء يكون شعورا سيئا».

وأردف «أحب الفوز بالجوائز الفردية والجماعية، وأعمل بجد من أجل ذلك».

وأتم: «خارج الملعب أتواجد مع عائلتي وأصدقائي، وأحاول أن أكون الشخص الأكثر سعادة في العالم».