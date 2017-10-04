استُبعد الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد الاسباني، من تشكيلة منتخب بلاده الذي يلاقي جورجيا وإيرلندا في مباراتين مهمتين ضمن تصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم، بحسب تقارير صحافية بريطانية أمس.

وشكلت لياقة بيل (28 عاما) مصدر قلق بالنسبة الى المنتخب الوطني منذ تعرضه لإصابة عضلية في ربلة الساق خلال مباراة ناديه ضد مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني ضمن دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، والتي انتهت بفوز النادي الملكي 3-1.

وغاب الجناح الويلزي عن لقاء ريال وضيفه اسبانيول الأحد ضمن بطولة اسبانيا، الا انه التحق بمعسكر منتخب بلاده في اليوم التالي.

ويتوقع ان يفسح غياب بيل المجال أمام لاعب ليفربول بين وودبورن (17 عاما) للمشاركة كأساسي للمرة الأولى على الصعيد الدولي، اذ قدم أداء لافتا في المباراة ضد النمسا في الثاني من سبتمبر (1-0)، بتسجيله هدف الفوز بعد خمس دقائق من مشاركته كبديل في الشوط الثاني.