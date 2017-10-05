خطف اللاعب البرازيلي، ميشيل تشاغاس، الأنظار بشدة، بعدما تمكن من قيادة فريقه رابيرسويل السويسري إلى الفوز على نظيره شافهاوزن في الجولة العاشرة من مسابقة دوري الدرجة الثانية السويسري لكرة القدم، بتسجيله "هاتريك" مذهلاً وصناعته هدفين آخرين.

ونجح المهاجم البرازيلي، البالغ من العمر 28 عاما، في نيل عبارات الثناء من الجميع في مواقع التواصل الاجتماعي، نظير الجهد والأداء الرائع الذي بذله مع فريقه في تلك المباراة، التي شهدت انتصار رابيرسويل 5-0، بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع الهدفين الآخرين في اللقاء.

وسجل ميشيل هدفين لفريقه بنفس الطريقة الرائعة للغاية من لعبة "مقصية" في حين سجل الهدف الثالث له والخامس لفريقه على التوالي، وهو الذي كان قد ساهم في صناعة الفوز بأكمله حين قدم تمريرتين مساعدتين، سجل منها زميلاه كيم جاغي وإغزون شاباني الهدفين الأول والثاني لصالح رابيرسويل السويسري.

وحصل اللاعب البرازيلي على ثناء كبير وتداول لقطة لأحد أهدافه الرائعة في المباراة. ووصفت وسائل الإعلام السويسرية أداءه بعد اللقاء بأنه " أداء لم يسبق له مثيل"، كما أن إحصائيات المسابقة الرسمية أشارت إلى أنه لم يحقق أي لاعب مثل هذا الإنجاز منذ عام 2013، وفقاً لموقع الدوري السويسري لكرة القدم.