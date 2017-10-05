حققت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية فوزا سهلا على الروسية ماريا شارابوفا 6-2 و6-2 امس في الدور الثالث من دورة بكين الدولية للتنس، احدى دورات البريمير والبالغة جوائزها اكثر من 7 ملايين دولار.

والفوز هو الاول لهاليب على منافستها الروسية في ثماني مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

في المقابل، لاتزال شارابوفا المصنفة أولى عالميا سابقا، والـ 104 حاليا، تبحث عن لقبها الأول منذ عودتها الى الملاعب في ابريل الماضي اثر إيقافها 15 شهرا لتناولها منشطات.

وعانت شارابوفا طوال الأسبوع الحالي وتحديدا في إرسالاتها وقد خسرت الشوط الاول من مباراتها ضد هاليب من دون تسجيل أي نقطة.

وبعد خروج المصنفة الأولى الاسبانية غاربيني موغوروتسا من الدور الاول في البطولة الصينية، باتت هاليب المرشحة الأبرز لإحراز اللقب. وتلعب هاليب في ربع النهائي مع الفائزة من مباراة الپولندية انييسكا رادفانسكا الحادية عشر وحاملة اللقب والروسية داريا كاتاسكينا.

وفي الدور الثاني، تغلبت اللاتفية يلينا اوستابنكا التاسعة وبطلة رولان غاروس على الاسترالية المخضرمة سامنت ستوسور 6-3 و7-5، وستلاقي في الدور المقبل الصينية بينغ شواي الفائزة على الرومانية مونيكا نيكولسكو 6-3 و6-2.

وفازت أيضا في الدور ذاته الفرنسية كارولين غارسيا، بطلة دورة ووهان الأسبوع الماضي، على البلجيكية اليز مرتنز 7-6 (7-4) و6-4.

وفي منافسات الرجال، تابع الاسترالي نيك كيروس المصنف ثامنا حملة الدفاع عن لقبه بنجاح وبلغ الدور الثالث بفوزه على الالماني ميشا زفيريف 3-6 و6-2 و6-2.