تضع رابطة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة حدا للمواجهة التقليدية بين لاعبي المنطقتين الشرقية والغربية في مباراة كل النجوم بحسب ما أعلنته الرابطة، مبينة انه من الآن فصاعدا سيختار قائد كل منطقة زملاءه.

وأوضحت الرابطة ان قائد كل فريق سيكون اللاعب الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات من الجماهير، مضيفة ان مسلسل اختيار اللاعبين لخوض مباراة كل النجوم «أول ستارز» لن يتغير.

وتابعت ان القائد سيكون حرا في اختيار اللاعبين الذين يريدهم مهما كان مركزهم او منطقتهم، مشيرة الى ان تغييرا آخر ستشهده هذه المباراة الاستعراضية هو انها ستقام من أجل سبب وجيه، حيث ان عائداتها سيتم التبرع بها لصالح الجمعيات الخيرية.

ويهدف الإصلاح الذي سيبدأ سريانه من مباراة كل النجوم المقبلة المقررة في 18 فبراير 2018 على ملعب «ستيبلز سنتر» في لوس انجيليس، إلى استعادة الطابع التنافسي في أمسية غالبا ما يميل فيها اللاعبون الى الاستعراض على حساب اللعب أو يغيب فيها التوازن بين المنطقتين، حيث مالت كفة المنطقة الغربية التي فازت 7 مرات في المباريات العشر الأخيرة.

وشهدت مباراة كل النجوم الأخيرة التي أقيمت في نيو اورليانز تسجيل رقم قياسي في عدد النقاط المسجلة (192-182 لصالح المنطقة الغربية)، ودفعت مفوض الدوري الأميركي للمحترفين آدم سيلفر الى الإعلان في يونيو الماضي: «أعتقد اننا جميعا اعترفنا بذلك، وتحدثنا عنه في المباراة الأخيرة لكل النجوم، لقد خلصنا الى استنتاج مفاده انه من الضروري إعادة التنافسية لهذه المباراة».