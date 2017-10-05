انتعشت آمال الألماني سيبستيان فيتل سائق فيراري من جديد بمواصلة المنافسة على لقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، بعدما أعلن فريق فيراري أنه ليس مرجحا أن يعاقب السائق بمخالفة تغيير صندوق تروس سيارته قبل سباق الجائزة الكبرى الياباني المرتقب.

وذكر فريق فيراري أن صندوق التروس بسيارة فيتل الذي استخدم خلال سباق الجائزة الكبرى الماليزي مطلع هذا الأسبوع، لايزال صالحا.

وأثيرت حالة من القلق في الفريق عندما وقع حادث غريب يوم الأحد الماضي اصطدام فيتل مع لانس سترول سائق ويليامز عقب خط النهاية للسباق الماليزي.

وأسفر الاصطدام عن أضرار بالجزء الخلفي من سيارة فيتل، وكان متوقعا أن يجرى تغيير صندوق التروس، وهو ما كان سيعرض فيتل لعقوبة التراجع 5 مراكز في السباق المقبل.