لم يستسلم البرازيلي فيليب كوتينيو نجم ليفربول بشأن إمكانية انضمامه لصفوف برشلونة بعدما نجح الريدز في الحفاظ على اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن كوتينيو يتواصل مع إدارة النادي واللاعبين، على أمل ارتداء قميص البلوغرانا في يناير المقبل، كما أن لديه صداقة قوية مع لويس سواريز مهاجم برشلونة، ومواطنه البرازيلي باولينيو، المنضم حديثا للبارسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لن يشتري اللاعب في يناير سوى بمقابل 80 مليون يورو بالإضافة إلى 30 مليون يورو حوافز إضافية، وذلك بسبب مشاركته في دوري أبطال أوروبا مع الريدز، مما يحرم البلوغرانا من الاستعانة به مجددا لاستكمال منافسات التشامبيونزليغ.