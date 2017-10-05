أكد دوناتو فياني، طبيب المنتخب الأرجنتيني أن المهاجم سيرخيو أغويرو يمر بأزمة نفسية كبيرة لأنه لن يستطيع المشاركة في الجولتين الأخيريتين للفريق في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 بسبب تعرضه لحادث سير.

وقال فياني في تصريحات لشبكة «تي واي سي سبورتس» الرياضية: «إنه يعاني من أزمة نفسية كبيرة لأنه كان يرغب بشدة في الحضور واللعب، هذا الحادث، الذي لم يكن له فيه أي دور، سيحرمه من خوض المباراتين لأنه سيظل بعيدا عن اللعب طوال شهر ونصف الشهر». وأضاف فياني قائلا: «لا يمكنه التحرك في منزله أو ركوب السيارة أو النزول منها، أراه بحالة نفسية سيئة لأنه كان يرغب في التواجد».