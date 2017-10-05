قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد التبرع بإحدى كراته الذهبية من أجل الأعمال الخيرية.

وذكرت صحيفة «ميرور» أن الدون قرر عمل مزاد على إحدى الكرة الذهبية التي حصل عليها وبيعها مقابل 600 ألف يورو لصالح جمعية خيرية في حفل بعنوان «تمنى»، وذلك لإنقاذ الأطفال الصغار الذين يعيشون أوضاعا تهدد حياتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو، الذي حصل على الكرة الذهبية 4 مرات، سوف يتخلى عن الجائزة التي حصدها في 2013، لصالح الجمعيات الخيرية.

وأوضحت الصحيفة أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمان يونايتد، والإسباني بيب غوارديولا، مدرب مان سيتي يرغبان في المشاركة في التبرع بدفع 30 ألف جنيه إسترليني وحضور الأطفال للمدينة لمشاهدة مباراة ملاكمة وتناول العشاء معهما.

وترشح صاروخ ماديرا والأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة برشلونة، والبرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان لجائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».