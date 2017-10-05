يتطلع المنتخبان الألماني والإنجليزي لكرة القدم ومنتخبات أخرى إلى حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 من خلال الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال التي تقام مبارياتها على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.

وما زال المنتخب البلجيكي هو الوحيد الذي حجز مقعده من التصفيات الأوروبية في نهائيات البطولة بينما تتطلع عدة منتخبات كبيرة إلى حسم تأهلها المباشر للنهائيات من خلال الجولة قبل الأخيرة.

وتحسم مباريات الجولتين الأخيرتين من التصفيات، التي تقام بداية من اليوم وحتى يوم الثلاثاء المقبل، بطاقات التأهل المباشر الثمانية الأخرى حيث تتأهل المنتخبات صاحبة المركز الأول في المجموعات التسع بالتصفيات الأوروبية إلى المونديال مباشرة بينما يخوض أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثاني في هذه المجموعات التسع ملحقا فاصلا في نوفمبر المقبل على أربع بطاقات أخرى.

وتحظى القارة الأوروبية بـ13 مقعدا في النهائيات بخلاف مقعد المنتخب الروسي المضيف.

ويتصدر المانشافت المجموعة الثالثة برصيد 24 نقطة وبفارق خمس نقاط أمام ايرلندا الشمالية قبل مباراتهما معا اليوم في بلفاست والتي يحتاج فيها المنتخب الألماني لنقطة التعادل فقط من أجل حسم تأهله للنهائيات خاصة بعدما انحصرت بطاقة التأهل وكذلك المركز الثاني بين المنتخبين في حين خرجت المنتخبات الأربعة الأخرى في المجموعة من دائرة المنافسة مبكرا.

وإذا فجر منتخب ايرلندا الشمالية المفاجأة وتغلب على نظيره الألماني، ستظل فرصة المانشافت قائمة في التأهل من خلال الفوز في مباراته الأخيرة بالتصفيات والتي يستضيف فيها منتخب أذربيجان في مدينة كايزرسلاوترن يوم الأحد المقبل.

وفي المجموعة السادسة، سيكون المنتخب الإنجليزي بحاجة إلى الفوز على ضيفه السلوفيني من أجل التأهل بعيدا عن الحسابات المعقدة.

ويتصدر (الأسود الثلاثة) المجموعة برصيد 20 نقطة وبفارق خمس نقاط أمام سلوفاكيا بينما يحتل المنتخبان السلوفيني والاسكتلندي المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 14 نقطة لكل منهما حيث لاتزال الفرصة قائمة لكليهما في التأهل على الأقل من الناحية النظرية.

وإذا خسر المنتخب الإنجليزي المباراة ستكون الفرصة سانحة أمامه للتأهل من خلال مباراة الجولة الأخيرة بالتصفيات يوم الأحد المقبل في ضيافة ليتوانيا.