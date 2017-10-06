عبدالمحسن الأيوبي
أقام عبدالعزيز الحردان معرض للأوتوغرافات والذي يعد الاول من نوعه على مستوى العالم لاسيما وانه يضم قمصان نجوم الساحرة المستديرة مثل مارادونا وزيدان وبيكام وغيغز ورونالدينيو وغيرهم من الأسماء اللامعة مع تواقيعهم.
كما يضم المعرض احذية كبار نجوم كرة القدم وفي مقدمتهم البرتغالي رونالدو والبرغوث ميسي الى جانب الانجليزي روني وجيرارد وفرديناند فضلا عن لاعبين اخرين.
وشمل المعرض ايضا على قفاز الأسطورة تايسون والملاكم العملاق مايوذر ، الى جانب ركن خاص لقمصان نجوم مان يونايتد وأبرزهم براين روبسون وكانتونا.