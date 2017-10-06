«لم يكن هناك معنى لذلك»

بعض رواد «تويتر» الأميركيين ينتقدون استخدام سيدة أميركا الأولى ميلانيا ترامب نظارة شمسية في الظلام، وذلك حينما شوهدت بصحبة زوجها يهبطان يدا بيد من الطائرة، ويسيران في حديقة البيت الأبيض في الظلام، عقب وصولهما من جولة في لاس فيغاس تفقدا خلالها ضحايا مجزرة الحفل الموسيقي التي يصنفها البعض بأنها الأكبر في التاريخ الأميركي.