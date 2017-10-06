يوب هاينكس سيعود لتدريب فريقه السابق بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم الخمسة الماضية خلفا للإيطالي كارلو انشيلوتي المقال من منصبه، حسب ما ذكرت صحيفة «بيلد» على موقعها في شبكة الانترنت.

وساهم هاينكس (72 عاما)، لاعب المنتخب الألماني في السبعينات، بكتابة أجمل فترة في التاريخ الحديث لبايرن عندما قاده الى الثلاثية، الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، في 2013. وكانت المرة الأخيرة التي يتوج فيها الفريق الپافاري على الصعيد الأوروبي.

وذكرت بيلد «بايرن يعيد يوب هاينكس من تقاعده»، مشيرة الى ان هذا الخيار الذي لم يتوقعه احد سيلبي منطقا معينا.

ولإعادة النظام الى غرفة تغيير الملابس المضطربة جدا، كان من الضروري اختيار رجل قوي الشخصية وملم بالنادي.

وتردد وسائل الإعلام منذ أيام ان طوماس توخل مدرب بوروسيا دورتموند السابق ويوليان ناغلسمان مدرب هوفنهايم هما الأبرز لخلافة انشيلوتي، وان توخل يجري فعلا مفاوضات مع إدارة النادي الپافاري في هذا الصدد.

لكن بيلد أشارت الى ان هاينكس وافق على المهمة حتى نهاية الموسم، ما يمنح النادي الوقت لإيجاد حل دائم للتعاقد مع مدرب جديد.

وتولى هاينكس تدريب بايرن في 3 فترات، من 1987 الى 1991، ولفترة وجيزة في 2009، وبين 2011 و2013.

وتولى مساعد المدرب ونجم الفريق السابق، الفرنسي ويلي سانيول مهمة تدريب بايرن في مباراته ضد هرتا برلين الأحد الماضي في المرحلة السابعة من الپوندسليغا (2-2). وكان أنشيلوتي تولى الادارة الفنية لبايرن ميونيخ صيف 2016 خلفا للاسباني بيب غوارديولا، وقاده الى لقب الدوري المحلي، وخرج من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا على يد ريال مدريد الاسباني الموسم الماضي، كما توقف مشواره في دور الاربعة لمسابقة كأس ألمانيا بخسارته على ارضه امام غريمه التقليدي دورتموند.