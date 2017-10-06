تشعر إدارة نادي ريال مدريد بالقلق بسبب مرض داني كارفاخال مدافع الفريق والذي قد يبعده عن الملاعب لفترة غير معلومة حتى الآن.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن كارفاخال يعاني من التهاب فيروسي في الطبقة الغشائية للقلب، وتتوقف فترة العلاج على مدى تفاعل جسد اللاعب مع الأدوية، ما قد يستغرق أسابيع أو أشهر، ولكن النادي الملكي يتوقع عودته خلال 3 أو 4 أسابيع، وفي هذه الفترة سيعتمد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للبلانكوس، على المغربي أشرف حكيمي.

وتابعت الصحيفة ان كارفاخال لن يتمكن من المشاركة في مباريات الشهر الجاري بما في ذلك مواجهة توتنهام في دوري أبطال أوروبا.