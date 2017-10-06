قرر نادي باريس سان جرمان التضحية بنجمه الأوروغواياني إدينسون كافاني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن سان جرمان يسعى الى معادلة أوضاعه الاقتصادية بعد التعاقد مع البرازيلي نيمار من برشلونة ودفع قيمة الشرط الجزائي والتي بلغت 222 مليون يورو، بالإضافة لضم كيليان مبابي من موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء الموسم المقبل مقابل 180 مليون يورو، تجنبا لانتهاك قانون اللعب النظيف.

وأوضـحــــــــت الصحيفة أن أنتيرو هنريكي المدير الرياضي للفريق يرغب في بيع كافاني بمبلغ كبير وضم التشيلي أليكسيس سانشيز بعد انتهاء عقده مع أرسنال بالمجان.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشكلة الحقيقية هي رفض أرسنال رحيل اللاعب بالمجان، ولذلك سيحاولون تجديد عقده وإن لم يتمكنوا من ذلك، فقد يرحل التشيلي في يناير المقبل وستكون وجهته الأقرب مان سيتي.