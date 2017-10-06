يضع منتخب إسبانيا تداعيات استفتاء إقليم كاتالونيا للمطالبة بالاستقلال جانبا، ويستعيد وحدته لحسم تأهله الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا العام المقبل عندما يستضيف ألبانيا اليوم ضمن التصفيات الأوروبية.

ويتصدر الماتادور ترتيب المجموعة السابعة برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام غريمه الإيطالي.

وتحتاج إسبانيا التي ضمنت على الأقل خوض الملحق، الى فوز واحد في مباراتيها الأخيرتين لحجز البطاقة المباشرة الى النهائيات كونها تتفوق بفارق كبير من الأهداف على إيطاليا.

ويلعب الآزوري مع مقدونيا في تورينو.

ويمكن لإسبانيا ان تتأهل ايضا حتى في حال تعادلها وتعثر إيطاليا أمام مقدونيا بالتعادل او الخسارة.

ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات التسع مباشرة الى النهائيات، بينما يتعين على أفضل 8 منتخبات تحل في المركز الثاني خوض ملحق فاصل لحسم البطاقات الأربع المتبقية.

وأحدث استفتاء كاتالونيا شرخا كبيرا في صفوف «لافوريا روخا»، خاصة بعد أن أعلن قطب دفاع برشلونة جيرار بيكيه دعمه لحق الإقليم في تقرير مصيره.

ولعب مدرب المنتخب خولن لوبيتيغي دورا في خفض التوتر ودافع عن استدعاء بيكيه الى التشكيلة بقوله «لأنه جزء من الحل وليس المشكلة».

ولم تخسر إسبانيا في آخر 60 مباراة في تصفيات كأس العالم محققة 47 فوزا و13 تعادلا.

ويغيب عن منتخب إسبانيا 3 لاعبين بارزين، هم أندريس إنييستا والفارو موراتا وداني كارفاخال، واستدعى لوبيتيغي جوناثان فييرا واريتز ادوريز وألفارو اودريوزولا بدلا منهم.

وتتمسك إيطاليا المتوجة بطلة للعالم 4 مرات آخرها عام 2006 بأمل نيل البطاقة المباشرة الى النهائيات، لكنها ستخوض على الأرجح الملحق الشهر المقبل للمرة الاولى منذ 1997، عندما تمكنت من حجز بطاقتها للمشاركة في مونديال فرنسا 1998.

ويعاني مدرب إيطاليا جانبييرو فينتورا من بعض الغيابات ايضا بعد ان انضم المهاجم اندريا بيلوتي الى ماركو فيراتي ولورنتسو بيليغريني ودانييلي دي روسي في قائمة المصابين.

ولم تخسر إيطاليا اي مباراة في التصفيات على أرضها (46 فوزا و7 تعادلات).

وستكون صربيا أقرب لحجز البطاقة المباشرة للمجموعة الرابعة اذ تتصدر برصيد 18 نقطة بفارق اربع نقاط أمام ويلز الثانية، و5 نقاط أمام ايرلندا الثالثة.

وتحل صربيا ضيفة على النمسا الرابعة بتسع نقاط، وويلز ضيفة على جورجيا المتواضعة التي جمعت خمس نقاط فقط حتى الآن، وتلعب ايرلندا مع مولدافيا الاخيرة بنقطتين.

وستحسم صربيا تأهلها في حال فوزها، لتترك ويلز وايرلندا في السباق على خوض الملحق.

وتلقى منتخب ويلز ضربة موجعة بإصابة نجمه غاريث بيل في مباراة فريقه ريال مدريد قبل نحو 10 أيام في ربلة الساق، وغيابه عن الجولتين الأخيرتين من التصفيات.

وتبقى الاحتمالات مفتوحة في المجموعة التاسعة، حيث تلتقي كرواتيا مع فنلندا، وكوسوفو مع أوكرانيا، وتركيا مع ايسلندا.

وتتصدر كرواتيا برصيد 16 نقطة، بفارق الأهداف أمام ايسلندا، وتأتي تركيا ثالثة ولها 14 نقطة، وتتقدم بفارق الأهداف ايضا على أوكرانيا، مقابل 7 نقاط لفنلندا، ونقطة واحدة لكوسوفو.