يخوض منتخب الولايات المتحدة الاميركية مباراته الأهم في تصفيات كأس العالم لكرة القدم منذ نحو 30 عاما عندما يستضيف نظيره البنمي الساعي بدوره الى تأهل تاريخي الى المونديال.

وتلتقي الولايات المتحدة مع بنما فجر السبت في اورلاندو فــي الجولة التاسعة قبــل الأخـيــرة مـن تصـفـيـــات منطقة الكونكاكاف وتلعب ايضا المكسيك مع ترينيداد وتوباغو، وكوستاريكا مع هندوراس.

وتتصدر المكسيك، التي ضمنت أولى بطاقات التأهل المباشر الى مونديال روسيا 2018، الترتيب برصيد 18 نقطة، مقابل 15 نقطة لكوستاريكا التي ضمنت خوض الملحق على اقل تقدير، و10 نقاط لبنما الثالثة، وتأتي الولايات المتحدة رابعة ولها 9 نقاط، بفارق الأهداف أمام هندوراس الخامسة، وتتذيل هندوراس الترتيب برصيد 3 نقاط.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في منطقة الكونكاكاف مباشرة الى النهائيات، في حين يخوض صاحب المركز الرابع مباراتي ملحق مع خامس التصفيات الآسيوية.

ويحتاج المنتخب الأميركي الى الفوز على بنما ثم على مضيفته ترينيداد وتوباغو في الجولة الاخيرة الأربعاء المقبل للتأهل مباشرة الى النهائيات وعدم ترك مصيره للملحق.

يذكر ان المنتخب الاميركي تغلب على نظيره الترينيدادي 1-0 قبل ان يحجز بطاقته الى نهائيات مونديال ايطاليا 1990، وكانت المرة الاولى التي يشارك فيها في المونديال منذ 1950، لكنه واظب على المشاركة في النسخ السبع الاخيرة.

ويأمل فريق المدرب بروس ارينا بمشاركة ثامنة على التوالي في المونديال، لكن المواجهة مع بنما ليست سهلة لأنها تبحث بدورها عن التأهل الى نهائيات كأس العالم للمرة الاولى في تاريخها.

وتعادل المنتخبان ذهابا في بنما 1-1 في مارس، ونتيجة مماثلة لن تكون في مصلحة المنتخب الأميركي.

ويتذكر لاعبو بنما جيدا ما حصل قبل 4 أعوام في التصفيات المؤهلة الى مونديال البرازيل، اذ كانوا بحاجة الى الفوز على الولايات المتحدة للتأهل، ونجحوا فعلا بالتقدم 2-1 قبل ان يصدمهم الاميركيون بهدفين في الوقت بدل الضائع.

ويدرك بروس ارينا أهمية المباراة ويؤكد ان مصير منتخبه لا يزال بأيدي اللاعبين.