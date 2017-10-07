بوليفيا تفرض التعادل على البرازيل

الباراغواي تسقط كولومبيا

فنزويلا تخطف نقطة من اوروغواي

تشيلي تهزم الاكوادور

باتت الأرجنتين في خطر حقيقي ومهددة بعدم المشاركة في نهائيات مونديال 2018 في روسيا بعد سقوطها في فخ التعادل السلبي على ارضها مع البيرو، في حين تنفست تشيلي الصعداء بفوزها على الاكوادور 2-1.

وتحتل الارجنتين المركز السادس غير المؤهل قبل جولة من نهاية التصفيات الاميركية الجنوبية، ولن يكون مصيرها بين يديها عندما تحل في الجولة الأخيرة ضيفة على الاكوادور يوم الثلاثاء المقبل.

وقد يحتاج المنتخب الارجنتيني الى خدمة من غريمه التقليدي البرازيل الذي يستضيف تشيلي في ساو باولو.

وستكون الجولة الاخيرة مليئة بالإثارة والتشويق لان نقطتين فقط تفصلان بين اربعة منتخبات تحتل المراكز من 3 الى 7، حيث تملك تشيلي الثالثة 26 نقطة بفارق الاهداف عن كولومبيا 26 نقطة، والبيرو 25 متقدمة بفارق الاهداف على الارجنتين ونقطة واحدة على پاراغواي.

ويتأهل اصحاب المراكز الاربعة الاولى الى النهائيات مباشرة (وحدها البرازيل حسمت امرها)، في حين يخوض صاحب المركز الخامس ملحقا دوليا ضد نيوزيلندا بطلة اوقيانيا.

على ملعب «بونبونيرا» الشهير الخاص بنادي بوكا جونيورز، سقط المنتخب الارجنتيني للمرة الثالثة في فخ التعادل في التصفيات بقيادة مدربه الجديد خورخي سامباولي بعـــد تقاسمه النقــاط مع الاوروغـــواي (0-0) وفنزويلا (1-1).

وللمفارقة، فان المرة الاخيرة التي فشلت فيها الارجنتين في بلوغ نهائيات كأس العالم عام 1970، سقطت ايضا في فخ التعادل 2-2 مع البيرو على ملعب «بونبونيرا» بالذات.

يذكر ان البيرو تمني النفس في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1982.

وفي لاباز وعلى علو اكثر من 3 آلاف متر عن سطح البحر، عاد المنتخب البرازيلي بالتعادل السلبي مع بوليفيا في مباراة اضاعها فيها ابطال العالم خمس مرات اهدافا بالجملة وتحديدا من قبل نجمهم نيمار.

وفشلت اوروغواي صاحبة المركز الثاني في حسم بطاقة التأهل بتعادلها خارج ملعبها مع فنزويلا 0-0.

ويحتاج منتخب الاوروغواي الى نقطة واحدة من مباراته في الجولة الاخيرة ضد بوليفيا ليضمن تأهله الى العرس الكروي.

في المقابل، انعشت تشيلي بطلة اميركا الجنوبية في نسختيها الأخيرتين، آمالها في بلوغ النهائيات بفوزها على الاكوادور 2-1 في سانتياغو.

في المقابل، فشلت كولومبيا في الاقتراب خطوة من النهائيات العالمية بعد ان فرطت بالفوز على ضيفتها الباراغواي وسقطت امامها 1-2.