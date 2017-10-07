حققت الرومانية سيمونا هاليب فوزا ساحقا على الروسية داريا كازاتكينا 6-2 و6-1 وبلغت الدور نصف النهائي من دورة بكين الدولية للتنس، احدى دورات البريمير والبالغة جوائزها اكثر من 7 ملايين دولار امس.

واحتاجت هاليب المصنفة ثانية في هذه الدورة الى 69 دقيقة لتحسم المباراة في مصلحتها وتدنو خطوة اضافية من انتزاع صدارة تصنيف اللاعبات المحترفات من الاسبانية غاربيني موغوروتسا، لاسيما بعد خروج الأخيرة من الدور الأول في هذه الدورة.

وتلتقي هاليب في الدور التالي مع مواطنتها سورانا سيرستيا او اللاتفية يلينا اوستابنكو.

وكانت هاليب تخطت الروسية ماريا شارابوفا في الدور الثالث، محققة اول فوز عليها في ثماني مواجهات بينهما.

وعند الرجال، صعد النجم الاسباني رافاييل نادال إلى الدور قبل النهائي بعدما تغلب على الأميركي جون إيسنر 6-4 و7-6 (7-0).

وقدم نادال، المصنف الأول على العالم والأول للبطولة، عرضا قويا أمام منافسه الأميركي المصنف السادس للبطولة، والذي وصفه بأنه أفضل من يلعب ضربات الإرسال على الإطلاق.

وضرب نادال موعدا مع البلغاري جريجور ديميتروف، المصنف الثالث للبطولة في نصف النهائي بعد فوز الأخير على الاسباني روبرتو باوتيستا.

بينما كانت مهمة الأسترالي نيك كيريوس المصنف الثامن للبطولة، في التأهل للدور قبل النهائي أكثر سهولة، حيث انسحب البلجيكي ستيف دارسيس من المباراة أمامه.

سيليتش يواصل تقدمه في «طوكيو»

حقق الكرواتي مارين سيليتش صاحب الإرسالات القوية والمصنف أول فوزا سريعا على منافسه الاميركي راين هاريسون 6-2 و6-0 امس، ليبلغ نصف نهائي دورة طوكيو البالغة جوائزها 1.7 مليون دولار.

واحتاج سيليتش الى 52 دقيقة فقط للتخلص من هاريسون الذي يحتل 47 مركزا ادنى منه في تصنيف اللاعبين المحترفين.

وكان الكرواتي (29 عاما) تخطى الكندي ميلوش راونيتش في الدور السابق بعد انسحاب الأخير لإصابة في ربلة الساق.