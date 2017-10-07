كان سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل الأسرع في جولة التجارب الحرة الأولى لجائزة اليابان الكبرى، المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم للفورمولا 1، فيما كان منافسه سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون الأسرع بين 5 سائقين سجلوا زمنا في الجولة الثانية التي عطلتها الأمطار.

وأنهى فيتل الجولة الصباحية بفارق ضئيل بلغ 0.211 ثانية عن هاميلتون الذي كان الأسرع قبل توقف التجارب لبعض الوقت بسبب حادث تعرض له سائق تورو روسو الإسباني كارلوس ساينز جونيور.

وجاء سائق ريد بول الاسترالي دانيال ريكياردو في المركز الثالث بفارق 0.375 عن فيتل، فيما حل زميل الأخير الفنلندي كيمي رايكونن رابعا أمام سائق مرسيدس مواطنه فالتيري بوتاس.

وكانت اللفة التي سجلها فيتل على حلبة سوزوكا امس أسرع بثانية ونصف ثانية من التوقيت الذي سجله بطل العالم المعتزل مواطنه نيكو روزبرغ على متن مرسيدس في طريقه للحصول على المركز الأول في التجارب التأهيلية العام الماضي.

وسيكون فيتل بأمس الحاجة للفوز بسباق غدا الأحد من أجل انعاش آماله بالمنافسة على اللقب الذي توج به أربع مرات متتالية مع ريد بول بين 2010 و2013، لاسيما بعد خروجه خالي الوفاض وتفريطه بالمركز الأول عند الانطلاق في جائزة سنغافورة بعد اصطدامه بزميله رايكونن وسائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن.

وخسر فيتل المزيد من النقاط في صراعه مع هامليتون الذي أنهى سباق الأحد في ماليزيا في المركز الثاني خلف فيرشتابن ووسع الفارق الذي يفصله عن سائق فيراري الى 34 نقطة، لكن الاداء الذي قدمه السائق الألماني خلال السباق أقلق منافسه البريطاني، إذ أنهى السباق في المركز الرابع على رغم انطلاقه من المركز الأخير بسبب استبداله محركه يوم الجمعة ثم استخدام قطع غيار اساسية جديدة قبل السباق بعد المشاكل التي عانى منها في التجارب التأهيلية.

ولم يتمكن هاميلتون من تأكيد تحسن اداء سيارته في الجولة الثانية رغم أنه حل في المركز الأول، وذلك لأن الأمطار الغزيرة عطلت التجارب.

وكان بطل العالم ثلاث مرات من بين خمسة سائقين سجلوا توقيتا، متقدما على الفرنسي استيبان اوكون (فورس انديا) بفارق 0.799 ثانية، فيما جاء زميل الأخير المكسيكي سيرخيو بيريز ثالثا بفارق أكثر من ثانيتين ونصف عن سائق مرسيدس. اما بالنسبة للسائقين الآخرين اللذين سجلا توقيتا خلال الجولة الثانية، فهما البرازيلي فيليبي ماسا زميله في وليامز الكندي لانس سترول.