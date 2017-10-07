ذكرت صحيفة «مترو» البريطانية، أن أرسنال حاول فتح باب المفاوضات مع لاعب الفريق التشيلي أليكسيس سانشيز، إلا أن اللاعب رفض الأمر تماما، حيث يستعد للرحيل بنهاية الموسم الحالي، مجانا.

ورفض سانشيز الحديث حول إمكانية تجديد عقده مع الفريق، والذي ينتهي في يونيو 2018.

وأكدت الصحيفة ان أرسنال يواجه الأزمة ذاتها، مع الألماني مسعود أوزيل، ما يعني إمكانية خسارة الفريق لثنائي قوي، دون الحصول على أي مقابل مادي.

وأشارت إلى أن السبب في ذلك، هو أن سانشيز حاول الانضمام لصفوف مان سيتي، في نهاية سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، مقابل 60 مليون إسترليني، إلا أن المدفعجية رفضوا بيع اللاعب، ما جعله يشعر بالغضب.