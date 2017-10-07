لحق المنتخبان الالماني بطل العالم والانجليزي لكرة القدم بركب المتأهلين الى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بفوز الاول على مضيفه الايرلندي الشمالي 3-1 في بلفاست، والثاني بشق النفس على ضيفه السلوفيني 1-0 في لندن اول من امس في بلفاست في الجولة التاسعة قبل الاخيرة من التصفيات الاوروبية.

ولحق المنتخبان الالماني والانجليزي ببلجيكا وايران واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية والمكسيك والبرازيل وروسيا المضيفة.

وكانت المانيا بحاجة الى نقطة واحدة لحجز بطاقة المجموعة الثالثة قبل الجولة الاخيرة، فيما كانت انجلترا تحتاج الى نقطتين لحسم بطاقة المجموعة الخامسة، بيد ان المنتخبين العريقين حققا الفوز واكدا ريادتهما للتصفيات.

المونديال الـ 17 على التوالي للألمان

تابع المنتخب الالماني تألقه في التصفيات محققا فوزه التاسع تواليا في 9 مباريات بفضل ثلاثية سيباستيان رودي (2) وساندرو فاغنر (21) وجوشوا كيميش (86)، فيما سجل جوش ماغينيس (90+3) الهدف الوحيد لإيرلندا الشمالية الثانية التي تجمد رصيدها عند 19 نقطة.

وضمنت المانيا تواجدها في العرس القاري للدفاع عن اللقب الذي نالته قبل 3 اعوام في البرازيل على حساب الارجنتين في سعيه الى الاحتفاظ باللقب ليصبح اول منتخب يحقق ذلك الانجاز منذ برازيل بيليه عامي 1958 و1962.

ونجح مدرب المانشافت يواكيم لوف في تحقيق الفوز رقم 105 في 155 مباراة على رأس منتخب بلاده منذ عام 2006 مقابل 27 تعادلا و23 هزيمة.

وحافظت المانيا على سجلها خاليا من الخسارة خارج قواعدها في تاريخ مشاركاتها في تصفيات كأس العالم.

وخسرت المانيا مباراتين فقط في تاريخ مشاركاتها في تصفيات كأس العالم وكانتا على ارضها عامي 1985 امام البرتغال 0-1 في شتوتغارت و2001 امام انجلترا 1-5 في برلين.

وهو الفوز السابع على التوالي لالمانيا على ايرلندا الشمالية منذ 34 عاما وتحديدا منذ عام 1983 عندما خسرت امامها في هامبورغ بهدف نورمان وايتسايد في تصفيات امم اوروبا.

والتقى المنتخبان 15 مرة ففازت المانيا 11 مرة مقابل تعادلين وخسارتين.

وهي الخسارة الاولى لإيرلندا الشمالية في بلفاست منذ 4 اعوام وتحديدا منذ سقوطها امام البرتغال 2-4 في سبتمبر 2013.

مونديال سادس على التوالي لإنجلترا

وضمنت انجلترا تواجدها في العرس العالمي للمرة السادسة على التوالي بفوزها الصعب على ضيفتها سلوفينيا 1-0 على ملعب ويمبلي في لندن امام 61598 متفرجا.

وسجل هاري كاين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة، رافعا رصيده الى 14 هدفا في آخر 8 مباريات لناديه توتنهام والمنتخب الوطني.

وهو الفوز السابع لانجلترا في هذه التصفيات في تسع مباريات مقابل تعادلين، فرفعت رصيدها الى 23 نقطة مقابل 17 لاسكتلندا التي تغلبت على سلوفاكيا بالنتيجة ذاتها.

وسحق المنتخب الپولندي نظيره الأرميني (6-1) ضمن الجولة التاسعة لمنافسات المجموعة الخامسة.

وعززت پولندا موقعها في صدارة مجموعتها برصيد 22 نقطة قبل جولة من نهاية التصفيات، بفارق 3 نقاط امام الدنمارك التي انفردت بالمركز الثاني بفوزها على شريكتها السابقة مضيفتها مونتينيغرو 1-0 في بودغوريتشا.

وفي باقي المباريات فازت التشيك على أذربيجان 2-1، والنرويج على سان مارينو 8-0، ورومانيا على كازاخستان 3-1، وتعادلت مالطا مع ليتوانيا 1-1.