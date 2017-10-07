أعلن نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم امس توصله الى اتفاق مع لاعب خط وسطه اندريس انييستا لتمديد عقده «مدى الحياة»، ما سيبقي اللاعب البالغ 33 عاما، في صفوف النادي الكاتالوني حتى اعتزاله.

وجاء في بيان «توصل نادي برشلونة لكرة القدم وأندريس انييستا الى اتفاق لتجديد العقد الذي يربط الطرفين مدى الحياة».

وكان العقد السابق يربط اللاعب بالنادي الذي نشأ في صفوفه حتى يونيو 2018.

ويعتبر انييستا احد رموز مركز التكوين «لا ماسيا» في برشلونة، شأنه شأن الارجنتيني ليونيل ميسي. ويحمل الاسباني شارة القيادة منذ العام 2015.

ويحظى انييستا المولود في فونتيابيا في مقاطعة الباسيتي (وسط اسبانيا) بتقدير كبير في مختلف انحاء اسبانيا بفضل تواضعه وأسلوبه الانيق الذي يجسد اسلوب لعب برشلونة.

وخاض انييستا 121 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وتوج معه بطلا للعالم 2010 في جنوب افريقيا عندما سجل الهدف الوحيد في الوقت الاضافي من النهائي ضد هولندا، وبطلا لأوروبا 2008 و2012.

وبدأ انييستا مسيرته مع الفريق الأول لبرشلونة عام 2002، وخاض منذ ذلك الحين 639 مباراة، وهو ثاني أكثر لاعب خوضا للمباريات مع النادي الكاتالوني بعد زميله السابق تشافي (767 مباراة).

وتوج انييستا مع برشلونة بدوري ابطال أوروبا أربع مرات (2006، 2009، 2011 و2015)، وببطولة اسبانيا ثماني مرات وحصد ما مجموعه 30 لقبا مختلفا معه في مختلف المسابقات.