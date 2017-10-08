انتزعت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية صدارة التصنيف العالمي للاعبات كرة التنس المحترفات ببلوغها نهائي دورة بكين إحدى دورات البريمير البالغة قيمة جوائزها أكثر من سبعة ملايين دولار.

ووجدت هاليب نفسها للمرة الرابعة هذا الموسم أمام فرصة تصدر التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرتها، ونجحت هذه المرة في تحقيق مبتغاها عقب فوزها على اللاتفية يلينا اوستابنكو التاسعة 6-2 و6-4 في ساعة و15 دقيقة. وضربت هاليب عصفورين بحجر واحد في مواجهتها الثانية امام اوستابنكو، ففضلا عن انتزاعها صدارة التصنيف العالمي فهي ثأرت لخسارتها امام اللاتفية في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة.

ولدى الرجال حيث تبلغ قيمة جوائز الدورة اكثر من 4 ملايين دولار، بات الاسباني رافايل نادال المصنف اول على بعد خطوة واحدة من اللقب بعد بلوغه النهائي عقب فوزه على البلغاري غريغور ديميتروف 6-3 و4-6 و6-1.