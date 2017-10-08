سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون سيكون أول المنطلقين اليوم في جائزة اليابان الكبرى ضمن المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد تحقيقه أسرع توقيت في التجارب الرسمية على حلبة سوزوكا.

وسينطلق هاميلتون من المركز الاول أمام منافسه ومطاره المباشر سائق فيراري سيباستيان فيتل الذي حل ثالثا في التجارب الرسمية بيد انه استفاد من عقوبة إرجاع سائق مرسيدس الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس 5 مراكز بسبب تغييره لعلبة غيار السرعات على غرار زميل فيتل في فيراري الفنلندي كيمي رايكونن الذي سينطلق من المركز العاشر.

ويتفوق هاميلتون بفارق 34 نقطة عن فيتل في الترتيب العام.