حجزت إسبانيا بطاقتها الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا بعد أيام صعبة جراء تداعيات استفتاء إقليم كاتالونيا للمطالبة بالاستقلال الذي رفضت الحكومة المركزية في مدريد الاعتراف به.

وفي الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة للتصفيات الأوروبية، حقق الماتادور فوزا صريحا على ضيفه الألباني بثلاثية نظيفة في اليكانتي، وسقط المنتخب الايطالي في فخ التعادل مع ضيفه المقدوني 1-1 في تورينو. ورفعت إسبانيا رصيدها الى 25 نقطة في صدارة المجموعة السابعة مقابل 20 نقطة لـ «الآزوري» الثاني الذي يتعين عليها خوض الملحق لتحديد مصيره.

في المباراة الأولى، سجل رودريغو مورينو (16) وإيسكو (24) وتياغو الكانتارا (26) الأهداف.

وفي المباراة الثانية في تورينو، اكتفت إيطاليا بالتعادل مع مقدونيا 1-1.

وسجل لإيطاليا جورجيو كيليني في الدقيقة 40، ولمقدونيا الكسندر ترايكوفسكي في الدقيقة 77.

وستخوض إيطاليا بطلة العالم أربع مرات آخرها في 2006 الملحق الشهر المقبل للمرة الأولى منذ 1997، عندما تمكنت من حجز بطاقتها للمشاركة في مونديال فرنسا 1998.

وأبقى منتخب ويلز على آماله بالمنافسة على بطاقة التأهل المباشر بعد فوزه الصعب على مضيفه الجورجي 1-0 وخسارة صربيا المتصدرة أمام النمسا 2-3 في المجموعة الرابعة.

ورفعت ويلز رصيدها الى 17 نقطة وباتت على بعد نقطة واحدة من صربيا المتصدرة، ودخلت ايرلندا المنافسة كطرف ثالث برصيد 17 نقطة بعد فوزها على ضيفتها مقدونيا 2-0.

وفي الجولة الأخيرة، تلعب صربيا مع جورجيا، وويلز مع ايرلندا، ومولدافيا مع النمسا.

وتأجل الحسم الى الجولة العاشرة الأخيرة وأصبحت المنافسة ثلاثية على بطاقة التأهل الوحيدة في المجموعة التاسعة.

وفازت ايسلندا على مضيفتها تركيا 3-0، وأوكرانيا على مضيفتها كوسوفو 2-0، وتعادلت كرواتيا مع ضيفتها فنلندا 1-1.

ورفعت ايسلندا رصيدها الى 19 نقطة وتقدمت بفارق نقطتين على كل من كرواتيا وأكرانيا، فيما توقف رصيد تركيا عند 14 نقطة وخرجت كليا من المنافسة.

وفي الجولة الأخيرة، تلعب ايسلندا مع كوسوفو، وأوكرانيا مع كرواتيا، وفنلندا مع تركيا.

پولندا قريبة

يحتاج المنتخب الپولندي الى نقطة واحدة لبلوغ النهائيات عندما يستضيف مونتينيغرو اليوم في الجولة العاشرة الاخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

وتتصدر پولندا ترتيب المجموعة برصيد 22 نقطة بفارق 3 نقاط أمام مطاردتها المباشرة الدنمارك التي تستضيف رومانيا الرابعة (12 نقطة) والتي خرجت من المنافسة على بطاقتي التأهل المباشر والملحق.

وتعول پولندا على عاملي الأرض والجمهور ونجمها وهدافها التاريخي مهاجم بايرن ميونيخ والتصفيات روبرت ليفاندوفسكي لحسم مواجهتها أمام مونتينيغرو والتواجد في العرس العالمي للمرة الاولى منذ عام 2006 والثامنة في تاريخها.

من جهتها، تسعى الدنمارك الى مواصلة انتفاضتها لتحقيق الفوز الخامس على التوالي والسادس في مبارياتها السبع الاخيرة التي لم تذق فيها طعم الخسارة على أمل أن تسدي لها مونتينيغرو خدمة الفوز على رومانيا وحجز البطاقة المباشرة الى النهائيات للمرة الخامسة في تاريخها.