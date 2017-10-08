خرج الكرواتي مارين سيليتش المصنف أول من الدور نصف النهائي لدورة طوكيو الدولية لكرة التنس البالغة جوائزها 1.7 مليون دولار، بخسارته امام الفرنسي ادريان مانارينو 6-7 (5-7) و6-4 و6-0.

وتوقف مشوار الكرواتي الخامس عالميا والذي خسر هذه السنة، نهائي بطولة ويمبلدون الانجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، أمام السويسري روجيه فيدرر، في الدور نصف النهائي للدورة اليابانية للعام الثاني على التوالي في دور الأربعة بعدما كان خسر أمام البلجيكي دافيد غوفان في نسخة 2016.

واحتاج مانارينو الى ساعتين و43 دقيقة لبلوغ النهائي الرابع في مسيرته الاحترافية، والفوز على احد المصنفين الخمسة الأوائل في التصنيف العالمي.

وثأر مانارينو لخسارته المواجهة الأولى امام سيليتش في بطولة ويمبلدون عام 2015.