أكد الدنماركي بيتر شمايكل حارس مرمى مان يونايتد السابق عزمه التحول إلى التدريب بعد 14 عاما على اعتزاله اللعب بشكل نهائي.

وقاد شمايكل اليونايتد للفوز بالعديد من الألقاب أهمها دوري أبطال أوروبا عام 1999، علما انه لعب أيضا في صفوف مان سيتي وأستون فيلا الإنجليزيين وسبورتنغ لشبونة البرتغالي.

ويعمل شمايكل الفائز مع المنتخب الدنماركي بكأس أوروبا عام 1992، كمحلل في هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، إلا أنه أكد نيته خوض تجربة التدريب.

وقال شمايكل: «ما يجول في خاطري دائما هو التحول إلى مدرب، في سنواتي الأخيرة كلاعب، شاركت في دورات تدريبية، إلا أنني اكتشفت فجأة أنه سيكون صعبا الانتقال إلى عالم التدريب في حال لم تكن جاهزا».

وأضاف: «التشكيلة التي كنت ضمنها في السيتي احتوت على لاعبين تم شراؤهم، لكن العديد منهم لم يكونوا نجوما، البعض منهم وضع مصلحته في المقام الأول، ولم تقيم الإدارة الأمر بشكل جيد وانتهى بالكثير من الخلافات بين العديد من اللاعبين».