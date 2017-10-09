شهدت مباراة كرة قدم في دوري الدرجة الثالثة من الدوري الروسي حالتين تحكيميتين مثيرتين للجدل في غضون دقيقتين، كانتا كفيلتين بتقديم معلق المباراة لإستقالته و عدم رغبته في متابعة التعليق على المباراة.

المباراة جمعت فريقي "توربيدو" و "تيكستيل" ضمن مبارايات دوري الدرجة الثالثة الروسية.

المعلق الرياضي فلاديمير نيكولسكي الذي أثارته الأخطاء التحكيمية في الدقيقة 65 من عمر المباراة، دفعته الى الصراخ و الإستقالة على الهواء مباشرة.

بالإضافة لمغادرة غرفة التعليق،واصفا قرارات الحكم بالمثيرة و الغير نزيهة، وبأن هذه القرارات مخزية بحق كرة القدم الروسية.