اعتلى فريق «تويوتا جازو للسباقات» منصة التتويج خلال الجولة السادسة من «بطولة العالم للتحمل» (WEC) التي ينظمها «الاتحاد الدولي للسيارات» (FIA) وأقيمت على حلبة «ذا أميركاز» في ولاية تكساس الأميركية، حيث أحرزت مركبة تويوتا «هايبرد» TS050 التي تحمل الرقم 8 ويقودها كل من سيباستيان بويمي وستيفان سارازين وكازوكي ناكاجيما، المركز الثالث بعد أن خاضت سباقا حافلا بالتشويق والتحدي بلغت مسافته 1.058 كيلومتر.

من جهة أخرى، اجتازت مركبة تويوتا «هايبرد» TS050 التي تحمل الرقم 7 ويقودها كل من السائقين مايك كونواي وكاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز، خط النهاية بعد مركبة تويوتا «هايبرد» TS050 رقم 8، لتحتل بذلك المركز الرابع.

وقال تاكايوكي يوشيتسوغو الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تشكل حلبة السباق في تكساس والتي تمتد على مسافة 5.5 كيلومترات، تحديا صعبا حتى بالنسبة لأفضل السائقين في العالم.

وقد قدمت فرق تويوتا أداء تنافسيا استثنائيا في جميع مراحل السباق».

من جانبه، قال هيساتاكي موراتا رئيس الفريق: «لقد عمل فريقنا بجد للتعافي من سوء الطالع الذي رافقنا خلال الجولات التأهيلية من هذا السباق.

كما أود أن أعرب عن سعادتي بمستوى التحدي الذي أظهره فريقنا لبقية المتنافسين».

وشهدت مركبة تويوتا «هايبرد» TS050 التي تحمل الرقم 8، بداية بقيادة السائق سيباستيان بويمي، انطلاقة قوية بتحقيقها المركز الثاني عند نهاية الدورة الثانية.

وقد تكرر نفس السيناريو مع السائق مايك كونواي الذي انطلق بمركبة تويوتا «هايبرد» TS050 التي تحمل الرقم 7، ليحافظ على الترتيب المتقدم لمركبات تويوتا منذ بداية السباق.

وبعد مرور ساعة على ذلك، تخطى السائق كازوكي ناكاجيما مركبة تويوتا «هايبرد» TS050 رقم 7، غير أن السائق خوسيه ماريا لوبيز، والذي كان يستخدم إطارات ملساء على عكس مركبة فريق تويوتا الأخرى التي استخدمت إطارات صلبة، تراجع إلى المركز الرابع بعد التدهور الكبير الذي أصاب إطارات مركبته نظرا لارتفاع درجة الحرارة خلال السباق، وذلك على الرغم من المنافسة المحتدمة بينه وبين مركبة الفريق المنافس التي تحمل الرقم 1 على مدى دورتين.

وقدم السائق كوباياشي أداء استثنائيا خلال فترة قيادته مكنه من تخطي السائق سارازين لينطلق في المركز الثالث مقلصا الفارق الذي يفصله عن مركبة الفريق المنافس التي تحمل الرقم 2.

وعند استئناف السباق، كانت مركبتا تويوتا «هايبرد» TS050 اللتان تحملان الرقمين 7 و8، تواجهان منافسة محتدمة نتيجة عدم تغيير الإطارات، مع مركبة الفريق المنافس التي تحمل الرقم 2 والتي كانت تنطلق بإطارات جديدة.

وبعد ذلك، تراجع السائق مايك كونواي إلى المركز الرابع، بينما حافظ السائق سيباستيان بويمي على المركز الثاني بشكل مؤقت، قبل أن يتراجع إلى المركز الثالث عند حلول فترة التوقف للصيانة التالية.

وستقوم فرق تويوتا الآن بتقييم أدائها في السباقات الماضية استعدادا للجولة المقبلة من البطولة، والتي ستقام في موطنها على حلبة فوجي بتاريخ 13 أكتوبر 2017.