كوستاريكا تنتزع بطاقة التأهل لمونديال روسيا 2018

تخلص المنتخب الفرنسي من الشبح الذي يطارده منذ 1993 بتحقيقه فوزا نادرا في الأراضي البلغارية بنتيجة 1-0، فيما بات مصير البرتغال بطلة أوروبا بين يديها بعد تغلبها بصعوبة على مضيفتها المتواضعة اندورا 2-0 اول من امس في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

في المجموعة الأولى، عاد المنتخب الفرنسي بالذاكرة الى ما حصل معه قبل 24 عاما وتحديدا عام 1993 عندما حرم من التأهل الى نهائيات مونديال الولايات المتحدة 1994 بالخسارة 1-2 على ملعب «بارك دي برينس» أمام بلغاريا بهدف قاتل سجله اميل كوستادينوف في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

لكن رجال المدرب ديدييه ديشان الذي كان لاعبا في تلك المباراة، تخلصوا من هذا الشبح الذي يطارد «الديوك» منذ حينها ومنحوا بلادهم فوزها الثاني فقط على الأراضي البلغارية من أصل 9 زيارات، والأول يعود الى 9 يونيو 1932 (5-3).

ويدين الفرنسيون بفوزهم الثمين جدا الى لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي بلاز ماتويدي الذي سجل الهدف منذ الدقيقة 3.

وتبقى فرنسا تحت ضغط السويد التي حافظت على فارق النقطة بين المنتخبين قبل الجولة الأخيرة باكتساحها لوكسمبورغ 8-0 في سولنا، فيما تعقدت مهمة هولندا رغم فوزها على مضيفتها بيلاروسيا 3-1.

وتبدو السويد، الطامحة للتأهل للمرة الثانية عشرة في تاريخها، الأقرب للحصول على بطاقة الملحق القاري المخصص لأفضل ثمانية منتخبات حلت ثانية في المجموعات التسع، في حال فوز فرنسا على ضيفتها بيلاروسيا، وذلك حتى لو خسرت أمام هولندا في امستردام.

وستكون هولندا مطالبة بفوز تاريخي على السويد بعيد المنال (+7 لهولندا حاليا مقابل +19 للسويد) من أجل التأهل.

وفي المجموعة الثانية، تأجل حسم بطاقة التأهل المباشر الى الجولة الأخيرة الثلاثاء حين تحل سويسرا ضيفة على البرتغال بطلة أوروبا في لشبونة، وذلك بعد فوز كل من المنتخبين على المجر 5-2 في بازل واندورا 2-0 في اندورا لا فيلا على التوالي.

وبقيت سويسرا في الصدارة أمام البرتغال بفارق نقاط المواجهة التي جمعت المنتخبين في الجولة الأولى وانتهت لمصلحة «ناتي» بنتيجة 2-0. وستكون المباراة الأخيرة التي ستجمع المنتخبين في الجولة الختامية فاصلة لتحديد هوية المنتخب الذي سينال بطاقة التأهل المباشر الى النهائيات، وفي حال فوز البرتغال ستنال البطاقة بسبب فارق الأهداف الكبير الذي يفصلها عن سويسرا.

وفي المجموعة ذاتها، انتهت المواجهة بين جزر فارو ولاتفيا بالتعادل 0-0.

وفي المجموعة الثامنة، فازت بلجيكا على البوسنة 4-3 في مباراة مثيرة.

وفي المجموعة ذاتها، حققت استونيا التي فقدت الأمل بالمنافسة على بطاقة الملحق، فوزا هامشيا هو الثالث لها وجاء على حساب جبل طارق 6-0.

تصفيات الكونكاكاف

انتزعت كوستاريكا بطاقة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، بتعادلها 1-1 في الوقت بدل الضائع مع ضيفتها هندوراس ضمن تصفيات منطقة كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وهي المشاركة الخامسة لكوستاريكا في نهائيات كأس العالم، علما انها بلغت ربع النهائي في البرازيل 2014.